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    Общество

    В Кропивницком у водителя маршрутки уровень алкоголя превышал норму в 11 раз

    (обновлено: )10810
    Водитель маршрутного такси признался, что действительно употреблял спиртное. Результат прохождения на алкотестере показал 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму.
    В Кропивницком остановили водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз выше нормы
    Пресс-служба Полиции

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком полицейские задержали водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз превышающем норму, сообщает УНН.

    В полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила о вероятно нетрезвом водителе маршрутки, которая двигалась по улице Героев Украины.

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    Инспекторы патрульной полиции догнали данное транспортное средство на улице Суворова.

    В салоне автомобиля кроме водителя никого не было. Во время общения с 40-летним водителем, полицейские почувствовали от него запах алкоголя.

    Мужчина признался, что действительно употреблял спиртное. Результат прохождения на алкотестере показал 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму. Допустимая доза алкоголя в крови водителя в Украине 0,2 промилле.

    Патрульные составили админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

    Теперь водителя ожидает штраф в размере 10 200 гривен с лишением водительских прав на год.

    Напомним, в Кропивницком военный заколол вилами жену и тещу.

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