Местным властям дали право запрещать продажу алкоголя в ночное время

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины предоставила органам местного самоуправления право устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, а также штрафовать торговые заведения в связи с нарушением правил продажи алкоголя.

За принятие законопроекта №3149 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых" проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время обсуждения законопроекта, народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Васюник сообщил, что "ежегодно в Украине из-за алкоголизма погибает более 40 000 человек".

По данным Всемирной организации здоровья, Украина по уровню употребления алкоголя занимает 6 место в мире. Также неутешительная ситуация с употреблением алкоголя среди подростков – более 83% из них уже имели опыт употребления спиртных напитков. В ходе опроса почти 35% подростков отметили, что им легко или очень легко приобрести алкогольные напитки.

По словам Васюника, именно поэтому необходимо ввести ограничения на продажу в Украине алкогольных напитков.

"Ограничения и запреты, которые действуют в Украине сейчас, являются недостаточными, органы местного самоуправления уже вводили запрет на продажу алкоголя в ночное время, однако из-за пробелов в законодательстве соответствующие решения местных советов часто отменялись в судебном порядке", — отметил парламентарий.

Законопроект предлагает предоставить полномочия органам местного самоуправления устанавливать запрет по продаже алкогольных напитков в ночное время, кроме заведений ресторанного хозяйства. Также законопроект предполагает установление административной ответственности за торговлю алкогольными напитками в ночное время.

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"Этот закон не несет прямого запрета на продажу, он только предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу в ночное время", — пояснил один из авторов документа.

Напомним, в 2016 году Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя. Киевсовет ограничил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в ночное время — с 23.00 до 10.00. 26 июля 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отменил обязательство Киевсовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в столице в ночное время.

В январе 2018 в Киеве был отменен запрет на продажу алкоголя в МАФах.