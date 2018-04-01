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    Общество

    В Бердянске зафиксировано массовое убийство бродячих собак

    (обновлено: )28611
    Около 10 трупов бродячих животных обнаружили утром в воскресенье в микрорайоне Стекловолокно в Бердянске, они были сложены в одном месте вдоль дороги. Предположительно, их отравили.
    Убийство бродячих собак в Бердянске, 1 апреля 2018
    pro.berdyansk.biz

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Жители микрорайона Стекловолокно в Бердянске Запорожской области утром в воскресенье обнаружили около 10 трупов бродячих животных, сложенных в одном месте вдоль дороги, пишет местное издание pro.berdyansk.biz.

    Предположительно, животные были отравлены.

    На место прибыли сотрудники КП "Бердянскэкотранс", чтобы вывезти мертвых животных. Так же на месте пришествия работают сотрудники полиции.

    pro.berdyansk.biz
    Убийство бродячих собак в Бердянске, 1 апреля 2018

    Около двух месяцев назад в этой же части Бердянска начался отлов собак с последующим вывозом, но "так называемые зооактивисты напали на сотрудников и повредили транспорт фирмы из Харькова". После этого отлов животных в Бердянске не проводился. Как сообщил заместитель городского головы Григорий Горячев, решение о дальнейшем сотрудничестве или разрыве договора с харьковской фирмой будет приниматься после того, как свое заключение по факту нападения на ее сотрудников дадут правоохранители.

    Ранее в селе Светлое Одесской области стая бездомных собак напала на шестилетнюю девочку, которая возвращалась из школы, ей наложили более 100 швов.

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