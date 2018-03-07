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    И снова угарный газ? Во Львове найдены мертвыми три человека и собака

    (обновлено: )11301
    На первом этаже дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Позже на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены, а также собаки.
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    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Вечером 7 марта во Львове от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь  полиции  Львовской области Светлана Добровольская.

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    "Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены", – отметила она.

    "Предварительно установлено, что смерти наступили в результате отравления угарным газом", – отметила Добровольская.

    На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.

    Как сообщают во Львовском горсовете, на втором этаже также была обнаружена мертвая собака.

    Отмечается, что дом — двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.

    в Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.

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