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    Ирландский танец с собакой покоряет соцсети

    (обновлено: )12610
    В Интернете опубликовано видео, посвященное празднованию Дню святого Патрика: на нем владелица собаки показывает, как ее любимица танцует ирландские танцы.
    Ирландский танец с собакой
    Reddit

    КИЕВ, 19 мар - РИА  Новости Украина. Девушка-владелец овчарки опубликовала в социальных сетях видео, как танцует со своей собакой ирландский танец.

    Видео она посвятила празднованию Дня святого Патрика.

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    На кадрах видно, что пес повторяет танцевальные па и подпрыгивает в такт музыке.

    Irish dancing from r/aww

    Опубликованный танец с собакой быстро набрал популярность, менее чем за сутки его посмотрели более 40 тысяч пользователей.

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