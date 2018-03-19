Ирландский танец с собакой покоряет соцсети

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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости Украина. Девушка-владелец овчарки опубликовала в социальных сетях видео, как танцует со своей собакой ирландский танец.

Видео она посвятила празднованию Дня святого Патрика.

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На кадрах видно, что пес повторяет танцевальные па и подпрыгивает в такт музыке.

Опубликованный танец с собакой быстро набрал популярность, менее чем за сутки его посмотрели более 40 тысяч пользователей.

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