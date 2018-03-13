В сети показали собаку с "человеческим лицом"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В сети появилось фото необычного пса по кличке Йоги, черты лица которого напоминают человеческие. Фото было опубликовано на Reddit.

Пользователь, выложивший это фото, написал, что хозяин животного – его друг.

Впечатление человеческих черт создается за счет глаз собачки, надбровных дуг и рта.

Некоторые пользователи предположили, что такое впечатление создается из-за стрижки пса вокруг глаз. Часть пользователей даже поддержали идею о реинкарнации, согласно которой, умерший человек возродился в этой собаке. Однако некоторые не смогли поверить в то, что Йоги настоящий, и посчитали это хорошим фотошопом.

Напомним, в Китае собака выбежала на сцену и вцепилась в выступавшего там певца, едва не сорвала оперу. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь и был запечатлен на видео.