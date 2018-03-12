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    Борцы за права животных устроили хаос на выставке собак в Великобритании

    (обновлено: )9610
    Ответственность за акцию взяла на себя организация "Люди за этическое обращение с животными". Представители организации объяснили, что хотели обратить внимание на страдания собак.
    Видео PETA UK

    В Великобритании известная выставка собак Crufts в Бирмингеме закончилась хаосом: во время церемонии награждения, которую показывали в прямом эфире, на арену выбежали неизвестные.

    "Драма на Crufts: службе безопасности пришлось обезвреживать налетчика после того, как выбрали победителя в категории "Лучший на шоу". Посмотрите, как быстро охранник хватает трофей", — комментируют пользователи соцсетей происшествие на выставке.

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    Уже опубликовано несколько видео с Crufts. На кадрах видно, как женщина с псом выходят на церемонию награждения, затем мимо пробегают неизвестный и охранники. В этот момент хозяйка рефлекторно хватает своего питомца и уходит в безопасное место.

    Ответственность за акцию взяла на себя организация "Люди за этическое обращение с животными" (PETA). В ролике, снятом из зрительного зала и опубликованном в аккаунте PETA UK на YouTube видно, что протестующих было двое, мужчина и женщина. В руках у них были плакаты с надписью "Crufts: собачья евгеника".

    Представители организации объяснили, что цель акции — обратить внимание общества на страдания собак, которых разводят специально для того, чтобы у них были те или иные ярко выраженные характеристики.

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    Организаторы шоу заверили посетителей, что пересмотрят меры безопасности "в срочном порядке". По их словам, демонстранты напугали и подвергли опасности как собак, так и людей на арене.

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