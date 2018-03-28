В ГСЧС сделали официальное заявление по поводу проверок ТРЦ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет торгово-развлекательные центры и имеет право через суд останавливать их эксплуатацию в случае нарушений правил пожарной безопасности.

Соответствующее разъяснение предоставила пресс-служба ГСЧС 28 марта.

В нем упомянуто о моратории на проверки субъектов хозяйственной деятельности, который действует до 31 декабря 2018 года, но не распространяется для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на надзор и контроль заведений оздоровления и отдыха детей и тому подобных.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.