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    Общество

    В ГСЧС сделали официальное заявление по поводу проверок ТРЦ

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (76)

    (обновлено: )282
    Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, спасатели проверяют торгово-развлекательные центры в Украине и имеют право через суд останавливать их эксплуатацию.
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет торгово-развлекательные центры и имеет право через суд останавливать их эксплуатацию в случае нарушений правил пожарной безопасности.

    Появилось видео последствий пожара внутри сгоревшего ТЦ в Кемерово
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    Появилось видео последствий пожара внутри ТЦ в Кемерово

    Соответствующее разъяснение предоставила пресс-служба ГСЧС 28 марта.

    В нем упомянуто о моратории на проверки субъектов хозяйственной деятельности, который действует до 31 декабря 2018 года, но не распространяется для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на надзор и контроль заведений оздоровления и отдыха детей и тому подобных.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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