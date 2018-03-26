В ГПУ рассказали о количестве убийств в Украине

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В 2017 году в Украине убили почти на 900 человек меньше, чем в 2016 году — совершено 5 180 убийств.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115-118 Уголовного кодекса, то есть: умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника.

Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было совершено 1 633. В то же время в 2016 году в Украине было совершено 6 051 убийство.

Ранее сообщалось, что полиция за первые два месяца текущего года прекратила деятельность 60-ти преступных группировок.