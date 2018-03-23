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    Задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата в Запорожье

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    По данным прокуратуры, 10 марта с целью завладения материальными ценностями 17-летний житель Запорожья нанес Константину Гурулеву не менее двух ударов в область лица, от которых тот упал на землю.
    Константин Гурулев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали лицо, подозреваемое в совершении противоправных действий, которые повлекли смерть бывшего депутата Генического райсовета Константина Гурулева, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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    Согласно сообщению, 17-летний житель Запорожья 10 марта с целью завладения материальными ценностями потерпевшего нанес последнему не менее двух ударов в область лица, от которых Гурулев упал на землю. Затем, по данным прокуратуры, злоумышленник забрал у него мобильный телефон.

    В сообщении говорится, что 13 марта пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в 5 городскую клиническую больницу экстренной и скорой медицинской помощи Запорожья, где от полученных травм умер на следующий день.

    Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 УК Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее СМИ сообщили, что  Гурулев собирался вместе с друзьями покорять горные вершины в Турции, а вместо этого оказался в морге Запорожья, где его тело пролежало несколько дней, пока встревоженные родственники не забили тревогу.

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