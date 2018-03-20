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    "Весь избит, один палец разрублен". Появились детали убийства экс-депутата в Запорожье

    (обновлено: )234
    Как отмечается, мужчина был весь избит, его руки и лицо в синяках, один палец разрублен, ногти просто ободраны. Никаких вещей при нем не обнаружили.
    Константин Гурулев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Гибель экс-депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева потрясла украинцев.  На мартовские праздники молодой мужчина собирался вместе с друзьями покорять горные вершины в Турции, а вместо этого оказался в морге Запорожья, где его тело пролежало несколько дней, пока встревоженные родственники не забили тревогу.

    "Обозревателю" стали известны подробности страшной трагедии.

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    Фото: David Ištok, Aktuality.sk
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    7  марта Гурулев должен был улететь в Турцию из Запорожья со своими новыми друзьями, но планы нарушила плохая погода.

    "В последний раз мы видели Костю 6-го числа, когда он уезжал из Щасливцево в Запорожье. Оттуда он сообщил, что самолет не вылетает из-за плохой погоды. В итоге они провели в гостинице возле аэропорта сутки или двое, а потом позвонил и сказал брату, что будет ехать домой. Это был последний звонок Кости", – сказала его коллега по работе.

    Потом связь оборвалась, но в школе решили, что это из-за того, что Гурулев все-таки вылетел в Турцию. Однако в положенное время он на работу не вышел.

    "Он предупреждал, что может задержаться и не выйти на работу в понедельник. Но во вторник, среду, четверг Костя тоже не появился. Наши ребята ему время от времени звонили, но связи все не было. В пятницу наша учительница снова позвонила ему на телефон. Трубку взял парень, который сказал: "Я не Костя, я Кирилл. Купил этот телефон в киоске на рынке в Запорожье", – добавила коллега.

    После этого в Счастливцево заволновались и начали бить тревогу.

    "Костя был весь избит: руки и лицо в синяках, один палец разрублен, ногти просто ободраны. Никаких вещей при нем не обнаружили. Хотя деньги у него конечно же были. Все село в шоке, потому что таких положительных парней больше не бывает", – заключили в школе.

    Как сообщили в полиции, по предварительной версии Гурулев действительно стал жертвой ограбления, но других подробностей там раскрыть отказались.

    Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.

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