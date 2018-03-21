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    В мире

    Смерть журналистки на подлодке. Убийца рассказал, почему расчленил девушку

    (обновлено: )46503
    Во время слушания в суде показали три коротких видео обезглавливания женщин, которые владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен смотрел за несколько дней до встречи с Ким Валль. Мужчина отрицает, что эти видео вдохновили его на убийство журналистки.
    Пропавшая Ким Валль
    Helsingborgs Dagblad

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, почему решил расчленить ее тело. Слова датчанина приводит The Week.

    На второй день слушаний по делу, которые проходят в Копенгагене, Мадсен рассказал, что Валль погибла из-за скопления выхлопных газов на подлодке. Сам он, как утверждает, под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

    Мужчина рассказал, что несколько раз проткнул тело погибшей острой отверткой, "чтобы там не скопились газы". По словам Мадсена, никакого эротического или сексуального подтекста в его действиях не было. Также он отрицает, что сохранил нижнее белье погибшей в качестве трофея.

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    Во время слушания в суде показали три коротких видео обезглавливания женщин, которые Мадсен смотрел за несколько дней до встречи с Валль. Мужчина отрицает, что эти видео вдохновили его на убийство журналистки.

    На вопрос, зачем он смотрел видео с обезглавливанием женщин, Мадсен заявил, что при расчленении он вспомнил фильм "Семь" (Картина Дэвида Финчера 1995 года — ред.). По его словам, обезглавливание играет ключевую роль в сюжетах голливудских картин.

    Мадсена подозревают в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки Ким Валль, планировавшей написать статью об изобретателе, и в непристойном обращении с телом.

    Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла в результате несчастного случая на борту. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В октябре были обнаружены ноги и голова жертвы, а в ноябре — руки.

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