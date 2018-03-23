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    Вдова Вороненкова назвала имя заказчика убийства

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (165)

    (обновлено: )31901
    По словам Марии Максаковой, отец ее детей Владимир Тюрин "звонил и орал, и при людях все это было". Вдова добавила, что "он ненавидел" Дениса Вороненкова.
    Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что к убийству супруга причастен отец ее детей Владимир Тюрин, заявила она в интервью каналу ТСН.

    "Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса", — сообщила Максакова.

    По ее словам, ей регулярно поступали угрозы от Тюрина.

    Владимир Тюрин. Архивное фото
    "Прайм Крайм"
    Испанский след предпринимателя Тюрина: Deutsche Welle об убийстве Вороненкова

    "Он и звонил, и орал, и при людях все это было. Конечно же, он ненавидел Дениса. Так не доставайся же ты никому", — пояснила вдова.

    Вороненкова застрелили 23 марта прошлого года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

    Вороненков уехал из РФ в Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в СК считают, что Вороненков пытался скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    Ранее Украина направила в Генеральный секретариат Интерпола материалы по розыску гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина.

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