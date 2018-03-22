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    Общество

    Участники АТО штурмуют Запорожский облсовет

    (обновлено: )1931136
    Несколько десятков бывших военнослужащих прорываются на сессию Запорожского областного совета, добиваясь бесплатного выделения земли, положенной участникам АТО.
    Участники АТО прорываются на заседание Запорожского областного совета 22 марта
    Фото "Сайт города Запорожье"

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг группа участников боевых действий в Донбассе попыталась прорваться на сессию Запорожского областного совета.

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    По сообщению "Сайта города Запорожье", главное требование протестующих — выделение обещанной земли участникам АТО.

    Фото "Сайт города Запорожье"
    Участники АТО прорываются на заседание Запорожского областного совета 22 марта

    Штурмующие облсовет бывшие военные заблокировали фойе и столпились возле пункта пропуска полиции. Их не пускает охрана областного совета.

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