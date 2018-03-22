Участники АТО штурмуют Запорожский облсовет

Фото "Сайт города Запорожье"
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг группа участников боевых действий в Донбассе попыталась прорваться на сессию Запорожского областного совета.
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По сообщению "Сайта города Запорожье", главное требование протестующих — выделение обещанной земли участникам АТО.
Фото "Сайт города Запорожье"
Участники АТО прорываются на заседание Запорожского областного совета 22 марта
Штурмующие облсовет бывшие военные заблокировали фойе и столпились возле пункта пропуска полиции. Их не пускает охрана областного совета.
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