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    Задержан иностранец, организовавший наркобизнес в Одессе

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    Гражданин одной из ближневосточной стран временно проживал в Одессе и организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Посылки с психотропами забирали его сообщники.
    Задержание организатора наркобизнеса в Одессе
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе контрабанду психотропных веществ, которую организовал гражданин одной из ближневосточных стран, он задержан, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

    Согласно сообщению, иностранец временно проживал в Одессе и организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Посылки с психотропами забирали его сообщники, наркотик реализовывался в розницу на территории региона.

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    Мужчину задержали после получения очередного почтового "отправления", в котором находилось полсотни таблеток экстази. Стоимость партии на "черном рынке" составляет около 200 тысяч гривен. Задержанному сообщено о подозрении.

    Ранее суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле синтетическими наркотиками.

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