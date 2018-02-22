В Черновцах полицейские изъяли наркотиков на миллион гривен

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Черновцах в ходе спецоперации полицейские изъяли наркотиков на миллион гривен.

"В группу наркоторговцев входили жители Черновицкой области. Все они задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полицейские нашли у злоумышленников наркотики, автоматы, пистолеты, обрезы охотничьих ружей, граната с запалом, а также боеприпасы к оружию", — сообщает МВД Украины.

МВД Украины Спецоперация в Черновцах

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России.