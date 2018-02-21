Житель Киева продавал воздушные шарики с наркотиками

"Во время отработки территории участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него 7 пакетов с наркотическим веществом", — говорится в сообщении.

В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли еще 36 пакетов с наркотиками. По заключению экспертного исследования, изъятое является метадоном.

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"Также установлено, что в прошлом году его задерживали сотрудники управления полиции в метрополитене за хранение наркотических средств", — рассказал начальник сектора участковых офицеров полиции Шевченковского УП Александр Якивец.

Правонарушитель рассказал, что сбывал наркотики путем закладок в воздушные шарики. Злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и квартирные кражи.

По данному факту следственным уголовное производство по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, хранение и сбыт наркотических средств) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.