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    Общество

    Полиция раскрыла схему по "биометрике" и наркотикам в Миграционной службе

    (обновлено: )33211
    В полиции сообщили, разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области.
    На месте задержания в Киеве
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Нацполиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы на отмывании денег и сбыте наркотиков.

    "Разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области, которые в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — сообщает подробности полиция.

    npu.gov.ua
    На месте задержания в Киеве
    npu.gov.ua
    Противозаконная схема оформления "биометрики"

    За время нелегальной «сотрудничества» с бизнесменами разоблаченные должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГФС в Киеве, работая на должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса.

    Во время мероприятий изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

    В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГФС к коррупционным схемам и привлечения их к уголовной ответственности.

    Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил ранее, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.

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