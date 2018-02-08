Полиция раскрыла схему по "биометрике" и наркотикам в Миграционной службе

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Нацполиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы на отмывании денег и сбыте наркотиков.

"Разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области, которые в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — сообщает подробности полиция.

npu.gov.ua На месте задержания в Киеве

npu.gov.ua Противозаконная схема оформления "биометрики"

За время нелегальной «сотрудничества» с бизнесменами разоблаченные должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГФС в Киеве, работая на должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса.

Во время мероприятий изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГФС к коррупционным схемам и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил ранее, что в 2017 году в стране зафиксировали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.