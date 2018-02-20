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    Россия

    МВД РФ назвало украинцев главными дилерами синтетических наркотиков

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    По словам замминистра, у МВД РФ есть информация о том, что в Украине системно производятся синтетические наркотики. "Соответственно, такой же поток следует и в Европу", - отметил Зубов.
    Полиция России. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России, заявил во вторник замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

    Марихуана. Архивное фото
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    "У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик — это Украина, к сожалению. Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству — Украина — становится страной, которая производит… синтетические наркотики. И применительно к РФ — граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков", — заявил Зубов в Госдуме.

    По словам замминистра, у ведомства есть информация о том, что в Украине системно производятся синтетические наркотики. "Соответственно, такой же поток следует и в Европу", — отметил Зубов.

    Напомним, ранее суд в Белгороде приговорил к срокам от 7,5 до 12 лет колонии 10 граждан Украины, которые, по данным прокуратуры Белгородской области, входили в международное преступное сообщество, специализирующееся на торговле "солью".

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