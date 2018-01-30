На границе изъяли сотни единиц оружия и килограммов наркотиков

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в 2017 году изъяли на границе более 900 единиц оружия и 19 тысяч единиц боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Оперативно-служебная деятельность Госпогранслужбы по 2017 год. Пограничники во время проведения мероприятий контроля обнаружили 917 единиц оружия, 19 тысяч единиц боеприпасов, 13 килограммов взрывчатки, 900 килограммов наркотиков и психотропов", — говорится в сообщении пограничного ведомства в Twitter.

Госпогранслужба Украины/Twitter, 30 января 2018

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.