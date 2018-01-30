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    Общество

    На границе изъяли сотни единиц оружия и килограммов наркотиков

    (обновлено: )21201
    В пресс-службе ГПС сообщили, что в 2017 году пограничники выявили 917 единиц оружия, 19 тысяч единиц боеприпасов, 13 килограммов взрывчатки, 900 килограммов наркотиков и психотропов.
    Арсенал оружия. Архивное фото
    пресс-служба Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в 2017 году изъяли на границе более 900 единиц оружия и 19 тысяч единиц боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

    "Оперативно-служебная деятельность Госпогранслужбы по 2017 год. Пограничники во время проведения мероприятий контроля обнаружили 917 единиц оружия, 19 тысяч единиц боеприпасов, 13 килограммов взрывчатки, 900 килограммов наркотиков и психотропов", — говорится в сообщении пограничного ведомства в Twitter.

    Госпогранслужба Украины/Twitter, 30 января 2018

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе

    twitter.com/dpsu_ua
    Оперативно-служебная деятельность ГПС. Инфографика

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