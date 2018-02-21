В аэропорту Запорожья пес задержал марокканца с наркотиками

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Запорожском аэропорту служебная собака таможенников обнаружил у пассажира более сотни таблеток с психотропным веществом, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В Запорожском аэропорту во время таможенного оформления пассажиров рейса "Запорожье — Стамбул" гражданин Марокко выбрал для прохождения контроля «зеленый коридор», тем самым показал, что не имеет при себе вещей или предметов, подлежащих письменному декларированию. Зато после того, как он пересек "белую полосу", что обозначает окончание "зеленого коридора", на его дорожный чемодан среагировала служебная собака. Как выяснилось, в чемодане среди личных вещей марокканца находился медицинский препарат "Теmesta" в количестве сто десять таблеток, который содержит психотропное вещество "лоразепам" (110 мг). Справка медицинского учреждения на препарат у пассажира отсутствовала", — сообщает ГФС.

Гражданин Марокко нарушил порядок прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. В отношении него составлен протокол, препарат временно изъяты.

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что граждане Украины стали главными распространителями синтетических наркотиков в России.