Украинцев предупредили о значительном похолодании

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины во вторник-среду, 27 и 28 февраля.

"По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", — сказано в сообщении пресс-службы.

Днем ​​27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, метели и снежные заносы.

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Ранее в ГСЧС предупредили украинцев о существенном похолодании. 26-27 февраля температура ночью — 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза.

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.