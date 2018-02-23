Женщины-нардепы потребовали, чтобы Москаль извинился перед Супрун

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Представители Межфракционного объединения народных депутатов "Равные возможности" обратились в Администрацию президента и Национальное агентство по вопросам государственной службы с требованием привлечь Москаля к дисциплинарной ответственности.

В состав объединения, которое занимается гендерными вопросами, входят Елена Кондратюк, Алена Шкрум ("Батькивщина"), Мария Ионова, Светлана Залищук, Ольга Червакова (Блок Петра Порошенко), Светлана Войцеховская ("Народный фронт"), Алена Бабак ("Cамопомич") и другие.

Напомним, что 21 февраля Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украину должны прибыть вакцины от кори, которые будут распределены по регионам. При этом она отметила, что власти Закарпатья получили восемь тысяч доз препаратов от Венгрии, но не растаможили их.

22 февраля Москаль на заседании Закарпатского облсовета заявил, что венгерские вакцины не являются контрабандой и все товары давно растаможили. Во время своего ответа, Москаль не мог подобрать слов, чтобы высказаться о сложившейся ситуации, и назвал Ульяну Супрун "е**нутой".