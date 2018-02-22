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    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом

    (обновлено: )1075130
    Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    "В таможне все растаможено, ну они, эта жестко е*нутая, извините меня… Может есть какой-то врач, который поставит ей диагноз. Я поставил ей диагноз, человеческий. Ну сколько мы можем дебилов терпеть?", — эмоционально высказался Москаль.

    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявила, что вакцины, которые передали венгры закарпатцам, не растамаживали.

    Видео выступления Геннадия Москаля можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

    Ранее сообщалось, что Венгрия предоставила Закарпатской области 8 тысяч доз вакцины от кори.

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