В офисе медиахолдинга "Вести" неизвестные уничтожают документы и технику

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко заявила, что захватившие офис редакции в Киеве неизвестные люди уничтожают документы и технику журналистов.

Ранее редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управителю. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", ежедневно громят офис издания и блокируют его. АРМА обратилась в прокуратура с просьбой помочь разблокировать.

"Титушки (нанятые провокаторы) получили команду под ноль зачистить наш офис "Вестей". Со вчерашнего дня эти ребята режут на шредере все наши документы, выкидывают с 32 этажа (люди, будьте осторожны внизу) мелкую технику, канцтовары, микшерный пульт", — написала Семченко в среду на своей странице в Facebook.

Ольга Семченко, facebook Следы уничтоженных документов в медаихолдинге "Вести"

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что радикалы националистической организации С14 ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". Как отмечают СМИ, сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.

Кроме того, в декабре 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал Евромайдан государственным переворотом. Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".