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    В Киеве неизвестный напал на реализатора газеты "Вести" и облил ее краской

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (112)

    (обновлено: )11804
    В Киеве в подземном переходе станции метро "Дворец спорта" произошло нападение на девушку, которая продавала газету "Вести". Ее и пачку газет облили краской.
    Продавщицу Вестей в Киеве облили краской
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу утром неизвестны напал на девушку, реализующую газету "Вести", и облил ее голубой краской.

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    Инцидент произошел в подземном переходе на станции метро "Дворец спорта". После этого неизвестный скрылся, сообщает сообщество "Киев Оперативный".

    Отметим, что реализатор продавала газету в неподалеку от разгромленной редакции "Вестей", который находится в 200 метрах от перехода, где было совершено нападение.

    Офис "Вестей" был захвачен бойцами Нацагентства по возврату активов, полученных незаконным путем (АРМА) утром 8 февраля. Попытки сотрудников газеты и радио попасть в редакцию закончились неудачей: двери были заблокированы, а находящиеся в помещении люди в масках распылили слезоточивый газ. Одна из сотрудниц издания получила травму глаза.

    Позднее главред издания Оксана Омельченко заявила, что сотрудники холдинга работают удаленно, в офисе издания по-прежнему находятся неизвестные им люди.

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