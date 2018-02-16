В Киеве неизвестный напал на реализатора газеты "Вести" и облил ее краской

Фото "Киев Оперативный"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу утром неизвестны напал на девушку, реализующую газету "Вести", и облил ее голубой краской.

Инцидент произошел в подземном переходе на станции метро "Дворец спорта". После этого неизвестный скрылся, сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Отметим, что реализатор продавала газету в неподалеку от разгромленной редакции "Вестей", который находится в 200 метрах от перехода, где было совершено нападение.

Офис "Вестей" был захвачен бойцами Нацагентства по возврату активов, полученных незаконным путем (АРМА) утром 8 февраля. Попытки сотрудников газеты и радио попасть в редакцию закончились неудачей: двери были заблокированы, а находящиеся в помещении люди в масках распылили слезоточивый газ. Одна из сотрудниц издания получила травму глаза.

Позднее главред издания Оксана Омельченко заявила, что сотрудники холдинга работают удаленно, в офисе издания по-прежнему находятся неизвестные им люди.