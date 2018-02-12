"Вести" заявили о пистолете у "титушек"

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. У людей, которые блокируют редакцию "Вестей", обнаружили сигнальный пистолет, сообщает сайт издания.

"Как сообщили "Вестям" охранники бизнес-центра, при досмотре сумок выходивших из здания "титушек", те начали оказывать сопротивление. Сумку все равно удалось досмотреть, где и обнаружили стартовый пистолет", — говорится в сообщении.

По данным издания, на место прибыла патрульная полиция, они проверили документы владельца сумки и отпустили его.

На прошлой неделе редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей".

Позже издание сообщало о пожаре в редакции, а Госслужба по ЧС Киева — о применении неизвестного газа. Офис редакции заблокирован, "Вести" работают посредством удаленного доступа.