Чиновники Минздрава отказались говорить о вакцинации на ТВ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Представители Министерства охраны здоровья Украины отказались от участия в политическом ток-шоу "Право на власть" (выходит на телеканале "1+1") из-за чрезмерной политизации темы вакцинации в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в Facebook.

"Министерство охраны здоровья считает, что вакцинация является медицинской темой и все, что касается вакцинации, должно решаться в профессиональном кругу. Чрезмерная политизация темы с 2008 года и несколько политических скандалов вокруг прививок привели к самому низкому в Европе уровню вакцинации и тому, что в Украине появилась корь", — говорится в заявлении.

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В МОЗ отметили, что "сегодня в Украине существует реальная опасность средневековых смертельных инфекционных болезней".

"Это большая проблема для общества, вопрос национальной безопасности… Повышение уровня вакцинации требует организации новых прозрачных каналов поставки качественных вакцин, контроля холодовой цепи доставки по стране и основательной разъяснительной кампании, которую мы и ведем", — отметили в министерстве, добавив, что по результатам 2017 года в Украине больше чем вдвое поднялся уровень плановой вакцинации от кори.

"Мы обращаемся к СМИ с просьбой не политизировать тему вакцинации", — резюмировали в МОЗ.

Facebook Министерства охраны здоровья Заявление МОЗ о вакцинации

Ранее сообщалось, что МОЗ настаивает на вакцинации взрослых и детей от дифтерии.