наверх
16.02.201801:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Общество

    Чиновники Минздрава отказались говорить о вакцинации на ТВ

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (125)

    (обновлено: )17312
    Министерство охраны здоровья Украины считает, что вакцинация является медицинской темой и все, что касается вакцинации, должно решаться в профессиональном кругу.
    Министерство здравоохранения Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Представители Министерства охраны здоровья  Украины отказались от участия в политическом ток-шоу "Право на власть" (выходит на телеканале "1+1") из-за чрезмерной политизации темы вакцинации в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в Facebook

    Ульяна Супрун выступает с трибуны Верховной Рады
    Видео 112 Украина
    Супрун прокомментировала возможность принудительной вакцинации

    "Министерство охраны здоровья считает, что вакцинация является медицинской темой и все, что касается вакцинации, должно решаться в профессиональном кругу. Чрезмерная политизация темы с 2008 года и несколько политических скандалов вокруг прививок привели к самому низкому в Европе уровню вакцинации и тому, что в Украине появилась корь", — говорится в заявлении.

    Смотрите также: Последствия реформ: украинцы будут рожать по-новому

    В МОЗ отметили, что "сегодня в Украине существует реальная опасность средневековых смертельных инфекционных болезней".

    "Это большая проблема для общества, вопрос национальной безопасности… Повышение уровня вакцинации требует организации новых прозрачных каналов поставки качественных вакцин, контроля холодовой цепи доставки по стране и основательной разъяснительной кампании, которую мы и ведем", — отметили в министерстве, добавив, что по результатам 2017 года в Украине больше чем вдвое поднялся уровень плановой вакцинации от кори. 

    "Мы обращаемся к СМИ с просьбой не политизировать тему вакцинации", — резюмировали в МОЗ.

    Facebook Министерства охраны здоровья
    Заявление МОЗ о вакцинации

    Ранее сообщалось, что МОЗ настаивает на вакцинации взрослых и детей от дифтерии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?