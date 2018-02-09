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    Общество

    В Харькове будут судить главврача больницы

    (обновлено: )19702
    48-летний мужчина долгое время вносил в документы данные о "мертвых душах", получая из бюджета деньги на зарплату им. Суд арестовал все движимое и недвижимое имущество подозреваемого.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Харькове прокуратура передала Фрузненскому районному суду дело по подозрению бывшего главного врача, который выплачивал зарплату несуществующим сотрудникам. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, следствие установило, что 48-летний мужчина долгое время вносил в документы данные о "мертвых душах", получая из бюджета деньги на зарплату им.

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    Всего бывшему главврачу удалось "заработать" таким образом 500 тысяч гривен. Было открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса: за растрату бюджетных средств, подделку официальных документов и служебную халатность.

    В настоящее время, по требованию прокуратуры, суд арестовал все движимое и недвижимое имущество подозреваемого.

    В случае, если его вина будет доказана, бывшему руководителю больницы грозит до восьми лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или работать в медицинской сфере.

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