Джигарханян вышел из больницы, но продолжит лечение дома

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.
"Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение, а мы его ждем с нетерпением в театре, где он еще успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля "Пигмалион". Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля", — сказал он.
Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса.
На прошлой неделе он выписался из больницы, однако 31 января стало известно, что он вновь находится в медучреждении. Его адвокат Евгений Парфенов сообщал, что повторная госпитализация также связана с вирусом или простудным заболеванием.