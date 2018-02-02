Джигарханян вышел из больницы, но продолжит лечение дома

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Народный артист СССР Армен Джигарханян в пятницу, 2 февраля, выписался из больницы и находится дома, сообщил РИА Новости заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

"Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение, а мы его ждем с нетерпением в театре, где он еще успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля "Пигмалион". Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля", — сказал он.

Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса.

На прошлой неделе он выписался из больницы, однако 31 января стало известно, что он вновь находится в медучреждении. Его адвокат Евгений Парфенов сообщал, что повторная госпитализация также связана с вирусом или простудным заболеванием.