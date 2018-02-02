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    Джигарханян вышел из больницы, но продолжит лечение дома

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    Как сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко, Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение: "Мы его ждем с нетерпением в театре".
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Актер Станислав Садальский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Народный артист СССР Армен Джигарханян в пятницу, 2 февраля, выписался из больницы и находится дома, сообщил РИА Новости заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

    "Армен Борисович находится дома и продолжается амбулаторное лечение, а мы его ждем с нетерпением в театре, где он еще успеет поучаствовать в предпремьерном выпуске спектакля "Пигмалион". Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля", — сказал он.

    Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса.

    На прошлой неделе он выписался из больницы, однако 31 января стало известно, что он вновь находится в медучреждении. Его адвокат Евгений Парфенов сообщал, что повторная госпитализация также связана с вирусом или простудным заболеванием.

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