Российский актер надел вышиванку и заговорил на украинском

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Российский актер Станислав Садальский сфотографировался в вышиванке, которую ему подарила поклонница, и обратился к ней на украинском языке.

Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram, за которой следят более 146 тысяч подписчиков.

По его словам, вышиванку он получил в подарок от своей поклонницы из Украины со словами песни Василя Зинкевича "Хай щастить вам люди добрі".

Садальский поблагодарил женщину на ломаном украинском.

"Надел, Мария Петровна, с уважением и любовью к украинскому народу и своим корням. Дзякую и пусть вам щастыть", — подписал он фото, которое уже набрало более 6 тысяч "лайков".

Станислав Садальский/Instagram, 21 января 2018

В феврале прошлого года Садальский сообщил, что украинская общественная организация "Совет общественной безопасности" призвала принять меры по его недопущению в страну. В свою очередь в СБУ заявили, что российскому актеру не запрещен въезд в страну.

Между тем, Станислав Садальский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма и высказывания об Украине.