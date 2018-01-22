наверх
22.01.201820:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Культура

    Российский актер надел вышиванку и заговорил на украинском

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (537)

    (обновлено: )165767
    Станислав Садальский сообщил, что получил в подарок от поклонницы из Украины вышиванку. Он надел ее "с уважением и любовью к украинскому народу и своим корням".
    Актер Станислав Садальский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Российский актер Станислав Садальский сфотографировался в вышиванке, которую ему подарила поклонница, и обратился к ней на украинском языке. 

    Певец Митя Фомин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митя Фомин: артист ну никак не может быть врагом!

    Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram, за которой следят более 146 тысяч подписчиков.

    По его словам, вышиванку он получил в подарок от своей поклонницы из Украины со словами песни Василя Зинкевича "Хай щастить вам люди добрі".

    Садальский поблагодарил женщину на ломаном украинском.

    "Надел, Мария Петровна, с уважением и любовью к украинскому народу и своим корням. Дзякую и пусть вам щастыть", — подписал он фото, которое уже набрало более 6 тысяч "лайков".

    Станислав Садальский/Instagram, 21 января 2018

    В феврале прошлого года Садальский сообщил, что украинская общественная организация "Совет общественной безопасности" призвала принять меры по его недопущению в страну. В свою очередь в СБУ заявили, что российскому актеру не запрещен въезд в страну.

    Между тем, Станислав Садальский внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма и высказывания об Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    В Измаиле масштабные отключения электричества: комментарий мэра. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон