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    Станислав Садальский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Актер Станислав Садальский. Архивное фото
    Российский актер надел вышиванку и заговорил на украинском
    19:08 22.01.2018
    44345Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Станислав Садальский сообщил, что получил в подарок от поклонницы из Украины вышиванку. Он надел ее "с уважением и любовью к украинскому народу и своим корням".
    Актер Станислав Садальский
    СБУ не запрещала въезд в Украину российскому актеру Садальскому
    12:32 06.02.2017
    372Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Российский актер Станислав Садальский на днях заявил, что СБУ запретила ему въезд в Украину. Он утверждает, что запрет связан с его записью в ЖЖ, посвященной шествию "Бессмертного полка" в Киеве.
    Актер Станислав Садальский
    Российский актер Садальский заявил, что его не пустили в Украину
    02:06 04.02.2017
    712Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Российский актер сообщил, что его - "украинца по матери" - не пустили в Украину. Официального подтверждения информации о запрете въезда Садальскму в Украину нет.
    Станислав Садальский и Анастасия Вертинская
    Актер Станислав Садальский отмечает в понедельник 65-летие
    03:15 08.08.2016
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    Станислав Садальский – заслуженный артист РФ, народный артист Чувашии (2003). Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника". Всего в кино актер сыграл свыше 100 ролей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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