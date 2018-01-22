Митя Фомин: артист ну никак не может быть врагом!

Беседовал Лев Рыжков, для РИА Новости Украина

Министерство Украины обновило "черный список" артистов, угрожающих национальной безопасности. Среди "новичков" оказались Стивен Сигал, Жерар Депардье, кинорежиссер Никита Михалков, рэпер Баста и совершенно неожиданный персонаж — бывший солист группы Hi-Fi, певец Митя Фомин.

Мы связались с артистом и узнали его точку зрения на всю эту историю.

Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к внесению вас в черный список Министерства культуры?

— Предыдущие двадцать лет я был другом Украине, сейчас вдруг стал врагом. Ужасно неприятно и ужасно странно. Я думаю, что это – совершенно абсурдная ситуация, которая ко мне не имеет совершенно никакого отношения. Я – человек, который не ссорит людей, а мирит. Я – артист! Я пою, я творю. И тем более не угрожаю безопасности суверенного государства Украина.

Что послужило формальным поводом для такого шага со стороны Киева?

— Понятия не имею. Я никаких диверсионных действий в отношении этого государства точно не совершал. И не буду этого делать! Я за то, чтобы народы жили дружно и за то, чтобы люди не воевали. Я вообще против любого насилия, против любой войны.

Как вы относитесь к практике подобных запретов?

— Я считаю, что это – совершенно нецивилизованная форма общения людей. Если кто-то не угоден, значит – не приглашайте, не ходите на концерты, просто игнорируйте. Но вносить в список врагов?! Это абсурднейшая формулировка. Артист не может быть врагом! У него нет армии, службы безопасности. У артиста, в конце концов, нет оружия! Он несет людям исключительно свое певческое дарование. Остальное – это уже досужие домыслы.

В каком из украинских городов вас лучше всего встречали?

— Вы знаете, я был во всех городах Украины, где есть концертные площадки. По тысяче раз в Киеве и Одессе. В Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Кировограде, Луганске, Полтаве. Везде нас встречали как героев. Нам рукоплескали во Львове, в Ужгороде. Странная это, конечно, ситуация.

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Вы рассчитываете когда-нибудь вернуться на Украину?

— То, что происходит сейчас, мне непонятно. Почему? Потому что уж точно не одни артисты виноваты в том, что происходит сейчас во внешней и внутренней политике государства, которое еще недавно было другом России. Я думаю, что не нужно винить артистов. Нужно разбираться на уровне высших эшелонов.