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    Интервью

    Митя Фомин: артист ну никак не может быть врагом!

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (537)

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    Считаю, это совершенно нецивилизованная форма общения людей: если кто-то не угоден, значит – не приглашайте, не ходите на его концерты, просто игнорируйте, говорит певец Фомин.
    Певец Митя Фомин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Беседовал Лев Рыжков, для РИА Новости Украина

    Министерство Украины обновило "черный список" артистов, угрожающих национальной безопасности. Среди "новичков" оказались Стивен Сигал, Жерар Депардье, кинорежиссер Никита Михалков, рэпер Баста и совершенно неожиданный персонаж — бывший солист группы Hi-Fi, певец Митя Фомин.

    Мы связались с артистом и узнали его точку зрения на всю эту историю.

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    Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к внесению вас в черный список Министерства культуры?

    — Предыдущие двадцать лет я был другом Украине, сейчас вдруг стал врагом. Ужасно неприятно и ужасно странно. Я думаю, что это – совершенно абсурдная ситуация, которая ко мне не имеет совершенно никакого отношения. Я – человек, который не ссорит людей, а мирит. Я – артист! Я пою, я творю. И тем более не угрожаю безопасности суверенного государства Украина. 

    Что послужило формальным поводом для такого шага со стороны  Киева?

    — Понятия не имею. Я никаких диверсионных действий в отношении этого государства точно не совершал. И не буду этого делать! Я за то, чтобы народы жили дружно и за то, чтобы люди не воевали. Я вообще против любого насилия, против любой войны.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певец Митя Фомин. Архивное фото
     

    Как вы относитесь к практике подобных запретов?

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    — Я считаю, что это – совершенно нецивилизованная форма общения людей. Если кто-то не угоден, значит – не приглашайте, не ходите на концерты, просто игнорируйте. Но вносить в список врагов?! Это абсурднейшая формулировка. Артист не может быть врагом! У него нет армии, службы безопасности. У артиста, в конце концов, нет оружия! Он несет людям исключительно свое певческое дарование. Остальное – это уже досужие домыслы.  

    В каком из украинских городов вас лучше всего встречали?

    — Вы знаете, я был во всех городах Украины, где есть концертные площадки. По тысяче раз в Киеве и Одессе. В Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Кировограде, Луганске, Полтаве. Везде нас встречали как героев. Нам рукоплескали во Львове, в Ужгороде. Странная это, конечно, ситуация. 

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    Вы рассчитываете когда-нибудь вернуться на Украину?

    — То, что происходит сейчас, мне непонятно. Почему? Потому что уж точно не одни артисты виноваты в том, что происходит сейчас во внешней и внутренней политике государства, которое еще недавно было другом России. Я думаю, что не нужно винить артистов. Нужно разбираться на уровне высших эшелонов.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певец Митя Фомин

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