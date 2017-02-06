СБУ не запрещала въезд в Украину российскому актеру Садальскому

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) не запрещала въезд на территорию страны российскому актеру Станиславу Садальскому, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее актер написал на своей странице в Живом Журнале, что его — "украинца по матери" — не пустили в Украину. Садальский опубликовал некую копию уведомления, в котором причиной отказа названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию т.н. "Бессмертного полка" в Киеве.

"На данный момент въезд в Украину Садальскому не запрещался", — сказали в пресс-службе.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.