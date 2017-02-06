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    Культура

    СБУ не запрещала въезд в Украину российскому актеру Садальскому

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (164)

    (обновлено: )97
    Российский актер Станислав Садальский на днях заявил, что СБУ запретила ему въезд в Украину. Он утверждает, что запрет связан с его записью в ЖЖ, посвященной шествию "Бессмертного полка" в Киеве.
    Актер Станислав Садальский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) не запрещала въезд на территорию страны российскому актеру Станиславу Садальскому, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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    Ранее актер написал на своей странице в Живом Журнале, что его — "украинца по матери" — не пустили в Украину. Садальский опубликовал некую копию уведомления, в котором причиной отказа названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию т.н. "Бессмертного полка" в Киеве.

    "На данный момент въезд в Украину Садальскому не запрещался", — сказали в пресс-службе.

    Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

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