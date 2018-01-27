МВД намерено создать подразделения дорожной полиции Крыма - Аваков

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве намерены создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, которые будут работать на разных участках в Украине.

"У нас будут работать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, не надо удивляться. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", — сказал Аваков в субботу во время выступления на коллегии МВД, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Ране Аваков заявил, что уровень доверия к службам министерства внутренних дел увеличился в Украине.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.