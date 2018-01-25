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    Экс-гендиректор "Укрспирта" готовил покушение на Авакова - ГПУ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (194)

    (обновлено: )13610
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, участники преступной организации планировали совершение умышленных убийств лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Генеральной прокуратуре заявили, что участники преступной организации вместе с бывшим генеральным директором государственного предприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовили покушения на жизнь, в частности на главу МВД Арсена Авакова, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

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    "Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А.Б.", — написала пресс-секретарь.

    Кроме того, задержанных обвиняют в умышленном убийстве 30.05.2017 советника директора ГП "Укрспирт"; покушения на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушения на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушения на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

    Сарган рассказала, что благодаря совместным усилиям представителей Главной военной прокуратуры, следователей Главного следственного управления ЧП, департамента контрразведки СБУ, департамента уголовного розыска ЧП и департамента внутренней безопасности ЧП разоблачена всю иерархическая структура и участники преступной организации, а их деятельность приостановлена.

    По ее словам, 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.

    "Руководитель преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности. В удовлетворении апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры судом г. Сучава (Румыния), отказано", — отметила Сарган.

    Суд избрал меру пресечения для всех задержанных в виде содержания под стражей без определения размера залога.

    "В уголовном производстве продолжается проведение комплексна необходимых следственных, розыскных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех участников указанной преступной организации и привлечения их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении Сарган.

    Сейчас продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, в Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. В начале декабря 2014 руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск, его подозревали в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн.

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