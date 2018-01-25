Граждан Украины штрафуют и не пускают в РФ из Белоруссии - СМИ

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники ФСБ РФ высаживают граждан Украины и других иностранцев с поездов, едущих из Белоруссии в Россию, сообщает Tut.by.

Издание со ссылкой на украинца Андрея Максютенко отмечает, что российские силовики массово высаживают украинцев и других пассажиров, не являющихся гражданами Белоруссии или России, с поездов, которые направляются в РФ. Объясняется это якобы тем, что границу между Россией и Белоруссией свободно могут пересекать только граждане этих двух стран, а остальным нужно пользоваться международными пунктами пропуска, которых нет на железной дороге.

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При этом пассажирам выписывают штрафы за незаконное пересечение границы, которые они обязаны оплатить в течение месяца. И даже наличие вида на жительство в России в такой ситуации не является аргументом.

"Ехал в командировку в Питер из Минска, и вот сняли с поезда. Я был не один такой, еще таджики, казахи, армяне. Человек 15. Все были в шоке, — рассказывает Максютенко. — Автоматически шьют статью "Незаконное пересечение границы", 3000 российских рублей (около 1500 гривен — Ред.) штрафа и месяц на оплату. Даже невзирая на наличие вида на жительство в Москве, например. На "газельке" отвезли в миграционную службу, потом на вокзал, чтобы купить билет обратно, вернули документы — и езжай".

TUT.BY Постановление о штрафе за пересечение границы с РФ

Издание отмечает, что такие порядки действуют с лета прошлого года.

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