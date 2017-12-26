Украинский чемпион по плаванию рассматривает вопрос о смене гражданства

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Из-за отсутствия условий и интереса к водным видам спорта чемпион Европы на короткой воде и призер чемпионата мира по плаванию Михаил Романчук заявил, что задумывается о смене гражданства.

"Тут как не сопротивляйся, такие мысли появляются. Почему, например, Азербайджан и Турция готовы дать тебе все условия, все, что ты хочешь, а в родной стране к тебе нет дела. Это довольно грустно. В Украине людям, к сожалению, нет никакого дела к нашему виду спорта. Хотя у нас есть очень высокие результаты, но это никого не интересует", — сказал пловец в интервью "UA: Перший".

Романчук намерен продолжить выступления за Украину, "несмотря на все проблемы, которые тут есть".

Ранее сообщалось, что еще один бразильский футболист, защитник донецкого "Шахтера" Исмаили, намерен получить гражданство Украины.