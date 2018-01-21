Гражданин РФ попросил статус беженца в Украине - погранслужба

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Гражданин России незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. Через несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу. Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, россиянина доставили в больницу, врачи диагностировали у него обморожение конечностей рук и ног. Указывается, что про обращение гражданина России о получении статуса беженца пограничники проинформировали миграционную службу Украины.

Ранее сообщалось, что солдат-контрактник Вооруженных сил Украины обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца.