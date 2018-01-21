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    Общество

    Гражданин РФ попросил статус беженца в Украине - погранслужба

    (обновлено: )43405
    По информации погранслужбы, пограничный наряд задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу, мужчина сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины.
    Пограничник. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Гражданин России незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. Через несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу. Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, россиянина доставили в больницу, врачи диагностировали у него обморожение конечностей рук и ног. Указывается, что про обращение гражданина России о получении статуса беженца пограничники проинформировали миграционную службу Украины.

    Ранее сообщалось, что солдат-контрактник Вооруженных сил Украины обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца.

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