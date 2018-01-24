Теракт в Кабуле. Все спасенные украинцы уже вернулись на родину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Все 19 спасенных после теракта в столице Афганистана граждан Украины уже вернулись на родину, сообщил информагентству УНИАН директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из гостиницы и находились на военной базе… Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине", — сказал Погорельцев.

Также, по его словам, в Украину вылетел самолет с телами погибших. "Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту", — сказал дипломат.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".