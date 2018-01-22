"Ворвались и начали расстреливать". Гибель украинцев в Кабуле, детали

WAKIL KOHSAR / AFP

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Что произошло?

В субботу вечером вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel и открыли огонь по постояльцам отеля. В течение 18 часов были слышны выстрелы и взрывы. В результате атаки, по данным СМИ, погибли 43 человека; 126, в том числе 41 иностранца, спасли. Вместе с тем, по официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", а к утру 21 января афганские спецслужбы ликвидировали последнего из трех напавших на отель боевиков.

Вследствие атаки погибли граждане Украины, а также генеральный консул Афганистана в пакистанском Карачи. Также были спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта. Их отправили в безопасное место на одной из баз "союзников" Украины в Кабуле.

Напомним, что Intercontinental Hotel подвергается атаке террористов не в первый раз. В июне 2011 года девять боевиков ворвались в здание гостиницы. Тогда погибли 12 человек. Всех нападавших ликвидировали.

Что известно об украинцах?

После появления сообщений об атаке в Кабуле данные о гибели украинцев разнились. Сначала официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины. Позднее Би-Би-Си сообщало о гибели девяти украинцев. Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил гибель шести украинцев, однако по данным на понедельник официально подтверждена гибель семи граждан Украины. Эту информацию сообщил посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, уточнив, что появляющиеся в СМИ данные по жертвам нужно проверить.

Никитюк уточнил, что четыре украинца, которые погибли во время теракта в Кабуле, работали а авиакомпании "Украинские крылья", еще двое — в украинской компании "УРГА" и один — в афганской компании Kam Air.

"Среди погибших четверо сотрудников авиакомпании "Украинские крылья", из них — две женщины. Еще два — сотрудники компании "УРГА", которая базируется в Кропивницком. И один украинец работал по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air. Все тела идентифицированы", — сказал Никитюк.

В соцсетях уже появились снимки сотрудников авиакомпаний, погибших при нападении. Пользователь Татьяна Иванютина опубликовала снимки бортпроводниц Екатерины Пасенчук и Ирины Медичевой. По ее словам, девушки жили на этаже, с которого началась атака.

facebook.com/Иванютина Татьяна Екатерина Пасенчук

facebook.com/Иванютина Татьяна Ирина Медичева

"Ночь кошмара, ворвались и начали расстреливать, те, кто жили выше на этажах, забаррикадировались, а девочкам не повезло, они жили на том этаже, откуда все началось", — написала в Facebook Иванютина, добавив, что погибшие были подругами. Согласно данным СМИ, Пасенчук была родом из Кировограда, а Медичева была уроженкой Луганска, до 2016 года работала стюардессой в авиакомпании UTAir.

В комментариях к этому посту выложили снимок еще одного погибшего украинца — Романа Власова.

Также известно, что при атаке погибли два пилота украинской частной авиакомпании "Украинские крылья", сообщило Hromadske со ссылкой на директора компании Владимира Костенко. По его словам, афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов. Один из пилотов – уроженец Первомайского Харьковской области, 1974 года рождения. Как писала "КП в Украине", имя погибшего — Вячеслав Шишаков. Как сообщила сестра погибшего, он закончил Суворовское училище, Харьковский университет воздушных сил, академию Министерства обороны и Кировоградскую летную академию. Сестра погибшего также рассказала, что с ними уже связывались из Министерства иностранных дел. Когда его привезут в Украину, они пока не знают. Информации о втором пилоте пока нет.

kp.ua Вячеслав Шишаков

Сообщалось, что погибшие иностранцы, в том числе и украинцы, были убиты в труднодоступном месте гостиницы.

"И их нашли во время поисковых операций", – рассказал корреспондент испанского агентства EFE Notocias в Афганистане Бабер Сахеля. Вместе с тем пользователи Facebook сообщают, боевики убили людей в собственных номерах.

Публикация Вадима Полякова

Наряду с этим пользователь Алена Куринная опубликовала переписку с супругом Тарасом, который также, будучи сотрудником авиакомпании, находился в отеле. Мужчина рассказал, что террористы держали их в отеле всю ночь, потом людей доставили на базу НАТО.

Реакция

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования соотечественникам, чьи близкие погибли в результате атаки на отель в Кабуле.

"В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших…", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко также добавил, что МИД направил в Кабул украинского консула из Душанбе с целью выяснения подробностей случившегося. На данный момент консул уже находится в Кабуле.

"Поручил Кабмину предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане", — добавил Порошенко.

По данным же посла Никитюка, в ближайшее время планируют организовать возвращение на родину украинцев, которые проживали в данном отеле и спаслись.

"Что касается остальных граждан Украины, которые проживали на момент совершения теракта в отеле, они были сначала доставлены на базу в Кабуле. По состоянию на этот момент они там не находятся, некоторые из них вернулись в свои рабочие офисы в Кабуле, некоторые выехали в гостиницу, чтобы забрать документы и личные вещи. В ближайшие дни, как меня заверили в авиакомпании "Украинские крылья", будет организовано их возвращение на родину рейсовыми самолетами", — добавил посол.

Тела погибших украинцев доставят на родину авиацией государств-союзников. Дата пока не сообщается.