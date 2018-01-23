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    Теракт в Кабуле. МИД уточнил информацию о репатриации тел украинцев

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (18)

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    Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца проинформировала, что на данный момент подтверждена гибель семи граждан Украины: "пять мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air".
    Теракт в Кабуле, в результате которого погибли граждане Украины
    WAKIL KOHSAR / AFP

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Тела украинцев, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, доставят в Украину в среду, 24 января, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

    Ранее сообщалось, что президента Петр Порошенко поручил помочь семьям украинцев, погибших при атаке в Кабуле. 

    Теракт в Кабуле
    WAKIL KOHSAR / AFP
    "Ворвались и начали расстреливать". Гибель украинцев в Кабуле, детали

    "Репатриация тел запланирована на 24 января", — заявила Беца в комментарии "Би-би-си Украина", добавив, что по состоянию на 22 января подтвердена гибель семи украинцев.

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    "Пока остается подтверждена гибель семи граждан Украины: пять мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", — отметила пресс-секретарь МИД.

    По ее словам, это может быть не окончательное число, потому что еще не идентифицированы другие тела жертв теракта.

    Накануне началось возвращение других граждан Украины, которые находились в отеле во время теракта. По информации МИД, здоровью выживших украинцев ничего не угрожает.

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    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в Кабуле вечером 20 января. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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