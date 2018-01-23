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    Кровавый теракт в Кабуле. В Киев прибыл первый рейс с выжившими украинцами

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (19)

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    Некоторые из украинцев вернулись в Украину даже без вещей – они сгорели в отеле. Следующие рейсы ожидаются во вторник и среду, 24 января также прибудет специальный рейс с погибшими.
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Первый рейс с несколькими украинцами, которым удалось выжить после нападения террористов в Кабуле (Афганистан), прибыл в Киев, сообщает ТСН.

    От комментариев они отказались.

    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
    Теракт в Кабуле. На предложение мира талибы всегда отвечают войной

    Некоторые из них вернулись в Украину даже без вещей – они сгорели в отеле. 

    Следующие рейсы ожидаются во вторник и среду, 24 января также прибудет специальный рейс с погибшими.

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    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в Кабуле вечером 20 января. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан". 

    В результате теракта погибли более 30 человек, среди них семеро украинцев: четверо работников авиакомпании "Украинские крылья" — командир самолета, 43-летний Роман Власов, второй пилот, 43-летний Вячеслав Шишаков, 30-летние стюардессы Екатерина Пасенчук и Ирина Медичева. 

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