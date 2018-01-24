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    Общество

    Названа основная причина трудовой миграции в Украине

    Тема:

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    (обновлено: )51231
    Основной причиной трудовой миграции в стране является низкий уровень заработной платы, сообщил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко. По его словам, низкие зарплаты в 2017 году получали медсестры, врачи, учителя, воспитатели.
    Деньги
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. И.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко заявил, что основной причиной трудовой миграции в Украине является низкий уровень заработной платы.

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    "Проблема трудовой миграции в Украине возникла из-за низкого уровня заработных плат", — цитирует Ярошенко информационное агентство УНН.

    По его словам, низкие зарплаты в 2017 году получали медсестры, врачи, учителя, воспитатели. "Их зарплаты не соответствовали инфляционным процессам, которые происходят в государстве", — добавил Ярошенко.

    Он заявил, что самые высокие зарплаты традиционно сохраняются в Киеве, где в среднем получают 11 643 гривен (около 400 долларов по текущему курсу Нацбанка), за ним следуют Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Одесская области, где средний уровень зарплат составляет около 7 тысяч гривен (около 245 долларов).

    По данным Государственной миграционной службы Украины и МИД Украины, за границей работают около 5 миллионов украинцев. Официальные подсчеты не берут во внимание нелегальных мигрантов. По последним данным исследовательской компании GFK-Украина, примерно 41% украинцев работает заграницей без оформления трудовых отношений. Наибольшее количество украинцев работают в России и Польше, также едут на заработки в Италию, Испанию, Португалию, Чехию, Германию.

    Ранее Кабинет министров принял решение о повышении зарплат учителей с января.

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