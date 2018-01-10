наверх
10.01.201816:47
Курсы валют НБУ
  • USD28.200.00
  • EUR33.650.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Нечего возмущаться: в США на учителя надели наручники за жалобы на зарплату

    (обновлено: )14022
    Учительница английского языка Дейшиа Харгрейв возмутилась несправедливым распределением зарплат в Луизиане, после чего маршал полиции повалил ее на пол и надел наручники.
    Видео KATC

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В городе Абвиль (штат Луизиана, США) учительница английского языка Дейшиа Харгрейв была задержана полицейским во время собрания школьного совета.

    Во время заседания Харгрейв возмутилась тем, что правление школьного совета округа Вермиллион несправедливо относится к преподавателям-женщинам и не повышает им заработную плату, сообщает издание KATC.

    Глава совета в приказном тоне сказал учительнице прекратить возмущение. После этого он отдал распоряжение маршалу местной полиции, чтобы тот вывел Харгрейв.

    Читайте также: Бьют, значит воспитывают? Почему школьные учителя теряют контроль

    В итоге, полицейский повалил женщину на пол и надел на нее наручники, говоря "прекрати сопротивляться".

    Действия местной власти уже осудили несколько общественных организаций, включая Ассоциацию работников образования Луизианы: "Изгнание Дейшиа Харгрейв с публичного собрания и последующего ареста неприемлемы и вызывают серьезные конституционные проблемы", — говорится в заявлении организации.

    Смотрите также: С угрозами и колокольчиками. Митинг учителей под Кабмином

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших