Нечего возмущаться: в США на учителя надели наручники за жалобы на зарплату

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В городе Абвиль (штат Луизиана, США) учительница английского языка Дейшиа Харгрейв была задержана полицейским во время собрания школьного совета.

Во время заседания Харгрейв возмутилась тем, что правление школьного совета округа Вермиллион несправедливо относится к преподавателям-женщинам и не повышает им заработную плату, сообщает издание KATC.

Глава совета в приказном тоне сказал учительнице прекратить возмущение. После этого он отдал распоряжение маршалу местной полиции, чтобы тот вывел Харгрейв.

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В итоге, полицейский повалил женщину на пол и надел на нее наручники, говоря "прекрати сопротивляться".

Действия местной власти уже осудили несколько общественных организаций, включая Ассоциацию работников образования Луизианы: "Изгнание Дейшиа Харгрейв с публичного собрания и последующего ареста неприемлемы и вызывают серьезные конституционные проблемы", — говорится в заявлении организации.

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