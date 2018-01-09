Вице-премьер рассказал, когда у украинцев средняя зарплата будет 10 тыс грн

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что средняя заработная плата в Украине достигнет 10 000 гривен до октября, передает "5 канал".

"Я уверен, что по состоянию на сентябрь месяц уже средняя заработная плата может достичь 10 000 гривен в Украине", — сказал Розенко.

По его мнению, зарплата вырастет не искусственно, а благодаря росту экономики.

"Это реальные цифры. По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7500 грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас мы с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. И это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс ", — добавил Розенко.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается до 3723 гривен, повышение составляет 523 гривны.