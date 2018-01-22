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    Гордость Украины. Трехлетняя одесситка установила рекорд

    (обновлено: )40140
    В первый раз Злата переплыла бассейн длиною в 25 метров в 2 года и 3 месяца, лучшее ее время на этой дистанции — 1 минута 38 секунд. Сейчас девочка проплывает уже 50 метров, причем двумя стилями: кролем и брассом.
    Трехлетняя одесситка установила рекорд Украины
    Андрей Некрасов

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Злата Серпионова стала самой маленькой украинкой, которая самостоятельно пересекла 25-метровый бассейн. Рекорд зафиксировали в национальном реестре Рекордов Украины.

    Как рассказала мама ребенка, Ольга, в первый раз Злата переплыла бассейн длиною в 25 метров в 2 года и 3 месяца, лучшее ее время на этой дистанции — 1 минута 38 секунд. Сейчас девочка проплывает уже 50 метров, причем двумя стилями: кролем и брассом. Кроме того, маленькая одесситка ныряет на глубину 2 метра и задерживает дыхание на длительное время.

    На момент фиксации рекорда девочке было 3 года и 2 месяца! Официально это первый ребенок в таком возрасте, который самостоятельно проплыл 25-метровый бассейн без посторонней помощи и привлечения плавательных средств.

    Напомним, самая высокая Новогодняя елка страны находится в Харькове.

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