Поставили рекорд. В Киеве чрезвычайно выросли ставки аренды торговых центров

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Максимальные арендные ставки на рынке торговых центров Киева за 2017 год увеличились на 23% и достигли 960 долларов за квадратный метр год.

Как говорится в сообщении консалтинговой компании JLL, такая цифра является рекордным ростом показателя за всю историю рынка.

"На динамику ставок аренды повлияла совокупность таких факторов, как рост покупательной способности населения, повышение спроса на помещения со стороны ритейлеров и отсутствие ввода. После существенного снижения ставок аренды в 2013-2015 годах их увеличение оказалось максимальным вследствие эффекта низкой базы", — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в целом в 2017 году на рынок Украины вышло 20 международных ритейлеров. При этом выбор помещений для развития, по данным JLL, сокращается. По итогам 2017 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Киева достигла 5,6%, снизившись на 0,5 процентного пункта за четвертый квартал и на 6,5 процентных пункта за 2017 год в целом. Это рекордное годовое снижение доли свободных площадей, отмечается в пресс-релизе.

По данным компании, впервые за всю историю рынка качественных торговых центров Киева за год не было открыто ни одного нового объекта. На четвертый квартал 2017 года было анонсировано несколько ТЦ однако их ввод был перенесен на текущий год. Прогнозируемый объем ввода торговых центров в 2018 году составляет 114 тысяч квадратных метров, что уступает лишь показателю 2016 года, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Киев занял второе место в рейтинге городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего.