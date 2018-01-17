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    Общество

    Названа елка-рекордсмен Украины

    (обновлено: )117
    Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что главная елка его города высотой 36 метров и почти 20 сантиметров, поэтому она стала рекордсменом.
    Елка-рекордсмен в Харькове
    Геннадий Кернес, facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Самая высокая Новогодняя елка страны находится в Харькове, она занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самая большая новогодняя елка в стране.

    Об этом сообщил харьковский градоначальник Геннадий Кернес.

    "Ее ее замеряли с помощью роботизированного тахеометра. 36 метров и почти 20 сантиметров. Освещение и гирлянды представители реестра тоже отметили, как уникальные", — написал Кернес на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января, после завершения торжественных празднований, в Киеве на Софийской площади начали демонтировать главную елку страны.

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