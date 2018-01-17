Названа елка-рекордсмен Украины

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Самая высокая Новогодняя елка страны находится в Харькове, она занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самая большая новогодняя елка в стране.

Об этом сообщил харьковский градоначальник Геннадий Кернес.

"Ее ее замеряли с помощью роботизированного тахеометра. 36 метров и почти 20 сантиметров. Освещение и гирлянды представители реестра тоже отметили, как уникальные", — написал Кернес на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января, после завершения торжественных празднований, в Киеве на Софийской площади начали демонтировать главную елку страны.