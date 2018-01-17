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    Порошенко заявил о рекордном увеличении дронов для ВСУ

    (обновлено: )9803
    По словам главы государства, в армии должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских дронов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности войск.
    Выставка разработок ГК Укроборонпром в здании ВРУ
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Количество беспилотных летальных аппаратов в вооруженных силах Украины в 2018 году будет увеличено в 4,5 раза, заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обсуждался государственный оборонный заказ на текущий год.

    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    УНИАН
    Роман Романа Романова с деньгами "Укроборонпрома" завершен

    "Очень эффективно наработанная технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА (беспилотников – ред.) у нас будет увеличено в 4,5 раза", — цитирует Порошенко его пресс-служба в среду.

    Кроме того, по его словам, в армии должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности войск.

    Порошенко также сообщил, что в государственном оборонном заказе "втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы". Он уточнил, что это касается как украинского, так и иностранного производства.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

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