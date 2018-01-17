Порошенко заявил о рекордном увеличении дронов для ВСУ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Количество беспилотных летальных аппаратов в вооруженных силах Украины в 2018 году будет увеличено в 4,5 раза, заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обсуждался государственный оборонный заказ на текущий год.

"Очень эффективно наработанная технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА (беспилотников – ред.) у нас будет увеличено в 4,5 раза", — цитирует Порошенко его пресс-служба в среду.

Кроме того, по его словам, в армии должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности войск.

Порошенко также сообщил, что в государственном оборонном заказе "втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы". Он уточнил, что это касается как украинского, так и иностранного производства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.